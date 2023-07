Theater auf den Greifensteinen: Ein Räuber kämpft um seinen guten Ruf

Dicker Bauch, gelbe Weste, roter Kummerbund und schwarzer Hut: Zum 100. Mal ist Leander de Marel am Sonntag in die Rolle des (un-)gefährlichen Räubers Hotzenplotz geschlüpft. Dass die Vorstellung eine Premiere war, setzte dem Nachmittag die Krone auf. Das Ensemble zeigt in diesem Festspiel-Sommer das Stück „Keine Angst vor Hotzenplotz“....