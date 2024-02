Tresorknacker machen in Annaberg-Buchholz Beute

Unbekannte sind in ein Geschäft an der Karlsbader Straße eingedrungen. Sie hatten offenbar ein klares Ziel.

Annaberg-Buchholz.

Mit einem klaren Ziel vor den Augen sind Diebe offenbar in Annaberg-Buchholz auf Beutezug gegangen. Wie die Polizei mitgeteilt hat, waren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bislang unbekannte Täter an der Karlsbader Straße unterwegs. Dort verschafften sie sich zunächst Zugang in ein an der Straße gelegenes Geschäft, indem sie die Eingangstür gewaltsam öffneten. Danach drangen der oder die Täter in die Räumlichkeiten ein. Dort hebelten sie einen Tresor aus der Wand und nahmen ihn mit. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei beläuft sich der Stehlschaden auf rund 2000 Euro. Der Sachschaden wird mit etwa 400 Euro beziffert. Die Tatzeit wird auf Donnerstag gegen 18 Uhr bis Freitag gegen 2 Uhr eingegrenzt. (reu)