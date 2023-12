Unfallflucht in Ehrenfriedersdorf: Schwarzer VW kollidiert mit Weidezaun

Die Polizei sucht auch Zeugen eines Parkplatzremplers in Annaberg-Buchholz

Die Polizei sucht Zeugen zweier Fahrerfluchten in Ehrenfriedersdorf und Annaberg-Buchholz. In Ehrenfriedersdorf hat ein unbekannter Fahrzeugführer einen Weidezaun beschädigt. Laut Polizei war der Fahrer am Donnerstag gegen 14 Uhr mit einem schwarzen VW auf der Herolder Straße in Richtung B 95 unterwegs, als er auf Höhe des Hausgrundstücks 25A...