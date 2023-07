Verdacht auf Tierquälerei im Erzgebirge: Fernsehen berichtet über leidende Hunde

Nachdem "Freie Presse" über vier Hunde berichtet hat, die direkt hinter der Grenze bei Hammerunterwiesenthal in České Hamry (Böhmisch Hammer) ein unwürdiges Dasein fristen, waren sie nun Thema im tschechischen Fernsehen. "Der Beitrag wurde diese Woche von einem Privatsender sogar zur besten Sendezeit am Abend in den Hauptnachrichten...