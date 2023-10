Verdacht auf Tierquälerei im Erzgebirge: Hunde bleiben in Käfigen eingesperrt

Nach wie vor versuchen Menschen von deutscher Seite aus, mehreren direkt hinter der Grenze in České Hamry leidenden Hunden zu helfen. Ein schwieriges Unterfangen – auch auf kommunalpolitischer Ebene.

Der Fall der seit Mai in zwei Käfigen eingesperrten Hunde von České Hamry (Böhmisch Hammer) bewegt weiter Menschen in der Grenzregion. „Ich bekomme richtig Angst, weil die Hunde nicht eingezogen werden. Es wird immer kälter, teilweise haben die Hunde wunde Stellen vom Liegen, und man fühlt sich so hilflos“, schreibt Kerstin Schmidl. Sie...