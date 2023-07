Vier Verletzte bei Unfall am Fichtelberg

Oberwiesenthal.

Vier Verletzte sowie immenser Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagnachmittag in Oberwiesenthal ereignet hat. Laut Polizei fuhr gegen 13.25 Uhr ein 44-Jähriger mit einem VW auf der Fichtelbergstraße aus Richtung Tellerhäuserstraße kommend in Richtung Fichtelberg. In einer Kurve geriet er in den Gegenverkehr. Sein Auto kollidierte mit einem Chevrolet. Dessen 64-jähriger Fahrer, sowie der Fahrer des VW und seine Mitfahrer – eine 42-Jährige und ein 15-Jähriger – wurden zum Teil schwer verletzt. Für den Transport der Verletzten kaum auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden summiert sich der Polizei zufolge auf 65.000 Euro. (urm)