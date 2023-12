Weihnachtsmarkt in Geyer: Stationen ziehen sich durch die ganze Stadt

Budenzauber am Lotterhof, Ritterkämpfe und Modellbahnen sind nur einige Angebote, die am Wochenende in der Bingestadt auf Gäste warten. Und einen Bergaufzug gibt es auch.

Mit einem besonderen Konzept lädt Geyer am Wochenende zum Weihnachtsmarkt ein. Während dieser am Samstag und Sonntag jeweils ab 13 Uhr auf den Terrassen am Lotterhof öffnet, ziehen sich ebenfalls ab 13 Uhr weitere weihnachtliche Angebote durch die ganze Stadt.