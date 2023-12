Weiterer Skilift im Erzgebirge geht in Betrieb

Nach Crottendorf und Königswalde öffnet am Samstag das nächste kleinere Skigebiet in der Region. Die Pisten am Bärenstein sind präpariert.

Im Erzgebirge geht am Wochenende der nächste Skilift in Betrieb. Nach Crottendorf und Königswalde kann ab Samstag Wintersport am Bärenstein betrieben werden. Der Tellerlift ist am Samstag und am Sonntag jeweils von 9 bis 16 Uhr geöffnet, sagt Frank Siegl, Vorsitzender vom örtlichen Skiverein Kristiania. Es stehen drei Pisten von leicht bis... Im Erzgebirge geht am Wochenende der nächste Skilift in Betrieb. Nach Crottendorf und Königswalde kann ab Samstag Wintersport am Bärenstein betrieben werden. Der Tellerlift ist am Samstag und am Sonntag jeweils von 9 bis 16 Uhr geöffnet, sagt Frank Siegl, Vorsitzender vom örtlichen Skiverein Kristiania. Es stehen drei Pisten von leicht bis...