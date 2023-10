Wenn Freitag, der 13. zum Glücksbringer wird: Im Erzgebirge gibt es Preise für kreative Leute

Die Preisträger im Gestaltungswettbewerb „Tradition & Form“ für Kunsthandwerker und Spielzeughersteller standen schon eine ganze Weile fest. Warum sie erst jetzt in Annaberg geehrt wurden.

Die Preisträger von „Tradition & Form“ sind am Freitagnachmittag im Landratsamt in Annaberg-Buchholz geehrt worden. An der 28. Auflage des vom Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller gemeinsam mit der Erzgebirgssparkasse, dem Erzgebirgskreis und der „Freien Presse“ veranstalteten Gestaltungswettbewerbs hatten 13...