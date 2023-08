Wiedersehen mit „Shubi“, „Skerdi“ und Co: Auer Fußball-Legenden zaubern im Erzgebirgsstadion

Die Fans des FC Erzgebirge Aue haben gerade allen Grund zu guter Laune: Zum einen siegten die Veilchen-Kicker am Sonntagabend zum Saisonauftakt in der dritten Fußball-Liga zu Hause verdient mit 1:0 über Ingolstadt. Zum anderen dürfen sich die FCE-Anhänger auf einen echten Leckerbissen freuen: Am 24. August kommt es ab 18 Uhr im...