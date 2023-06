Zwischen Bibel, Ironman und Wickeltisch: Pfarrer nimmt Abschied vom Fichtelberg

Er hat elf Jahre das Leben in den Kirchgemeinden in Bärenstein und Oberwiesenthal maßgeblich mitgeprägt, hat beide Gemeinden zur Erlösergemeinde am Fichtelberg vereint: Pfarrer Kenny Mehnert. Am Sonntag beendet er offiziell seinen Dienst auf dem Dach Sachsens. Im August tritt er seine neue Stelle in Grünhain-Beierfeld an. Foto: Ronny Küttner