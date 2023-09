14. Umweltprojekt von Envia M und Mitgas im Erzgebirge gestartet

Schüler aus 159 Klassen lernen bei Projekttagen Interessantes in ihrer Umwelt kennen. Diesmal ist das Thema „Lebensraum Gewässer – Quaken alle Frösche gleich?“.

Envia M und Mitgas haben zum 14. Mal ihr Umweltbildungsprojekt „Natur zum Anfassen“ für die Schulklassen 2 bis 6 an 14 Naturhöfen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg begonnen. Am Freitag besuchte die sechste Klasse der Evangelischen Oberschule Schneeberg die Nabu Naturherberge Affalter. Insgesamt nehmen159 Klassen teil, davon 80 in...