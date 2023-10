46-jähriger Pedelecfahrer auf Auer Talstraße beim Ausweichen gestürzt und schwer verletzt

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag ereignet hat.

Bad Schlema.

Ein Pedelec-Fahrer ist am Dienstagnachmittag gegen 15.55 Uhr auf der Auer Talstraße in Richtung Bad Schlema unterwegs gewesen. Nach Angaben des 46-Jährigen wurde er etwa 150 Meter nach dem Ortsausgang von einem bisher unbekannten Pkw mit knappem Seitenabstand überholt. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Mann nach rechts aus, kam dabei von der Fahrbahn ab und stürzte, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Das hat die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mitgeteilt. Am Pedelec entstand Sachschaden von etwa 200 Euro. Der unbekannte Pkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, die sich unter der Telefonnummer 03771 120 beim Polizeirevier Aue melden können. (mb)