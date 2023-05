Albernauer weihen ihren neuen Dorfplatz ein

Am Donnerstagabend schien es, als seien alle Albernauer auf den Beinen, um den neuen Dorfplatz einzuweihen. Die Kleinen sicherten sich auf der Spiellandschaft den guten Überblick über das Geschehen, die Großen holten sich eine Roster oder ein Bier, die Älteren verfolgten die Einweihung auf den Bänken am Rand des Platzes. So hat es sich...