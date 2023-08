Arbeitsagentur bietet in Aue Sprechstunden zur beruflichen Umorientierung und Weiterbildung an

Am 7. und 27. September können sich Interessenten in der Auer Volkshochschule beraten lassen.

Sprechstunden zur beruflichen Umorientierung und Weiterbildung bietet die Agentur für Arbeit am 7. und 27. September von 16 bis 19 Uhr beziehungsweise 9 bis 11 Uhr in der Volkshochschule Aue an. Das Angebot richtet sich an alle, die im Job stehen, aber auf der Suche nach Veränderung sind. Außerdem gibt es Informationen für Menschen, die nach...