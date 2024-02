Arbeitsagentur startet Woche der beruflichen Chancen

Auch die Erzgebirger können über das Internet dabei sein. Es geht um alle Themen rund um das berufliche Fortkommen.

Die Agentur für Arbeit lädt ab Montag zur „Woche der beruflichen Chancen“ ein. Zwar findet die Veranstaltung in Bautzen statt, ermöglicht aber auch Erzgebirgern per Internet eine Teilnahme. Start ist am Montag, 16 Uhr, mit dem Thema „Aufstiegswege im Handwerk“. Am Dienstag, 17 Uhr, folgt „Studieren mit und ohne Abitur in Sachsen“....