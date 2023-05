Aue: Paar zeigt Hitlergruß vor Polizisten

Aue Ein Paar hat in der Auer Innenstadt den Hitlergruß vor Polizisten gezeigt. Wie die zuständige Polizeidirektion Chemnitz berichtet, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag gegen 17.25 Uhr - und zwar nahe der Nicolaikirche. Eine Streifenwagenbesatzung des Aue Reviers sei dort an der Schwarzenberger Straße unterwegs gewesen, als beim...