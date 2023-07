Aus für Frischemarkt in Bad Schlema: Das bedeutet es für Kunden

Das Aus des Frischemarktes in Bad Schlema ist nicht mehr abzuwenden. Dass er schließt, ist nur noch eine Frage der Zeit. Denn die Mitglieder der dahinter stehenden Genossenschaft haben in dieser Woche in einer außerordentlichen Versammlung beschlossen, dass sie liquidiert werden soll. Ursache sind finanzielle Nöte, die laut...