Auseinandersetzung auf dem Auer Postplatz nach Bargelddiebstahl aus Jackentasche

Aue.

Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls am Freitag gegen 14.50 Uhr auf dem Auer Postplatz. Ein 15-Jähriger soll einem 30-Jährigen bei einer Unterhaltung in die Jackentasche gegriffen und Bargeld entwendet haben, wodurch es zu einem Gerangel kam. Durch einen Unbekannten wurden die beiden Afghanen getrennt, der Jüngere ergriff die Flucht. Kurze Zeit später konnte dieser vom Geschädigten gestellt werden, so die Polizei. Dabei schlug der Täter den 30-Jährigen mit beiden Fäusten ins Gesicht, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Revier Aue hat Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, insbesondere der Streitschlichter, werden gebeten, sich unter Telefon 03771 120 zu melden. (mb)