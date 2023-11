Autos in Aue und Beierfeld beschädigt und danach geflüchtet

Die Polizei sucht Zeugen von zwei Unfällen, die sich am Freitag und Montag ereignet haben.

Aue/Beierfeld.

Die Polizei sucht Zeugen von Unfällen, die sich in Aue und Beierfeld ereignet haben. Am Freitag stieß zwischen 9.50 und 10 Uhr auf dem Parkplatz vor der Auer Rosa-Luxemburg-Straße 7 ein bisher unbekanntes Fahrzeug gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Opel und verursachte Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Am Montag wurde zwischen 12.45 und 13.10 Uhr auf dem Parkplatz des Norma-Marktes in Beierfeld ein dort abgestellter Ford Fiesta vorn links beschädigt. Vermutlich entstand der Schaden beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeuges. In beiden Fällen entfernten sich die Unfallverursacher pflichtwidrig vom Unfallort. Hinweise zu Unfällen nimmt das Polizeirevier Aue unter der Telefonnummer 03771 12100 entgegen. (mb)