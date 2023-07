Badegärten Eibenstock bieten zwei Tage Show mit den besten Aufgussmeistern

In der Bojarensauna der Badegärten sahen am Freitag und Samstag über 700 Gäste das Beste, was internationale Aufgussmeister zu bieten haben. Bei den Darbietungen gerieten alle mächtig ins Schwitzen.

Zu Bollywood-Filmmusik wirbeln Adam Vari, Gabor Tabolcai und Marton Decsi um das Augussbecken in der Bojaren-Sauna in den Badegärten Eibenstock. Die drei Ungarn gehören zu den 21 Teilnehmern der Grand Aufguss Masters, die erstmals in Eibenstock stattgefunden haben. Zu Bollywood-Filmmusik wirbeln Adam Vari, Gabor Tabolcai und Marton Decsi um das Augussbecken in der Bojaren-Sauna in den Badegärten Eibenstock. Die drei Ungarn gehören zu den 21 Teilnehmern der Grand Aufguss Masters, die erstmals in Eibenstock stattgefunden haben.