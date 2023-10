Das bietet die Shoppingnacht in Aue: Bummeln, kaufen und genießen

Am Freitag laden zahlreiche Händler in der Innenstadt von Aue zur Shoppingnacht ein. Auch ein großer Textilhersteller ist dabei. Und beim Asia-Imbiss ist ein besonderer Biergarten geöffnet.

Zwischen 20 und 30 Geschäfte in Aues Innenstadt öffnen zur Shoppingnacht am Freitag in Aue. Wie viel genau, kann keiner sagen, denn es obliegt jedem Inhaber, ob er sich beteiligt oder nicht. Wenn Ines Schieck von der Stadtverwaltung Aue-Bad Schlema aufzählt, wer ihres Wissens nach dabei ist, kommt eine große Bandbreite an Angeboten heraus....