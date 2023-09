Einzelhandel in Aue im Wandel: Neustart, Abschied und was sich sonst noch in der Innenstadt tut

Es tut sich etwas in Aue. Der Name Süß ist seit 210 Jahren mit einem Geschäft verbunden. Andere Läden sind in den vergangenen Monaten hingegen verschwunden. Und auch das gibt es: Händler, die neu in der Innenstadt starten.

Detlef Süß freut sich auf die Einkaufsnacht in Aue am 6. Oktober. „Da wird Umsatz gemacht und wir sehen viele uns bekannte Kunden", sagt der Inhaber des „Kinderparadieses" am Altmarkt. Er führt es mit seinem Bruder Thomas. Die Hoffnung, dass es sein Sohn Carsten in zwei, drei Jahren übernimmt, ist geknüpft an die, dass die Kunden dem...