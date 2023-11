Erzgebirge: Polizei findet bei Verkehrskontrolle Drogen, Bargeld und Elektroschocker

Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Mittwochmorgen in Bad Schlema fällt der Polizei Cannabisgeruch in einem Pkw auf. Die Beamten werden nicht nur im Fahrzeug fündig, sondern anschließend auch in der Wohnung des Fahrers.

Cannabisgeruch beim Fahrer eines Pkw Ford hat eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Aue am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Auer Straße in Bad Schlema wahrgenommen. Der 21-Jährige gab zu, Cannabis konsumiert zu haben, einige Gramm der Droge sowie einen verbotenen Elektroschocker im Auto mitzuführen.