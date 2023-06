Erzgebirgischer Feinkosthändler Cistecky gibt sein Geschäft auf

Bernd Cistecky gibt schweren Herzens seine Firma in Albernau auf. Er hätte sich eine nahtlose Übergabe an einen Nachfolger gewünscht. Doch der ist nicht in Sicht.

Noch einmal werden dieser Tage bei Feinkost-Cistecky in Albernau Rollmöpse gerollt, Bratheringe gebraten und Salate gemischt. Alles, um gut gerüstet zu sein für den Betriebsverkauf am Freitag. Es wird der letzte der Firma sein.