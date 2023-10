Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt - Besitzer des Rechenhauses sucht Käufer oder Pächter

Noch bis Ende der Woche hat der Gasthof Rechenhaus, zwischen Albernau und Bockau gelegen, geöffnet. Dann geht Pächter Rainer Noack in den Ruhestand. Wie geht es mit dem traditionsreichen Haus weiter?

Einen Teil ihrer Möbel haben Andrea und Rainer Noack schon aus ihrer Wohnung im Gasthof Rechenhaus abholen lassen. Nach 22 Jahren steht der Umzug nach Frankenberg an. Der Grund ist, dass beide - er 66, sie 65 Jahre alt - in den Ruhestand gehen. Und damit geht ihre Ära als Pächter der direkt an der Mulde gelegenen Gaststätte, zwischen Albernau...