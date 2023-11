Erzgebirgischer Weihnachtsmarkt des Freistaats Sachsen in Brüssel endet mit neuem Besucherrekord

Vier Tage lang Tage hatte der Freistaat Sachsen in seiner Vertretung zu einem kleinen erzgebirgischen Weihnachtsmarkt eingeladen. Der Andrang war enorm.

Mit fast 7000 Besuchern, und somit einem neuen Besucherrekord, ist am Sonntag der Erzgebirgische Weihnachtsmarkt in der Vertretung des Freistaats Sachsen in Brüssel zu Ende gegangen. Zu den Mitgestaltern der viertägigen Präsentation traditioneller und handwerklicher Besonderheiten des Erzgebirges gehörten erzgebirgische Kunsthandwerker und...