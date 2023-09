Erzgebirgskrimi-Star Teresa Weißbach besucht tierisches Patenkind im Auer Zoo

Viele Bewohner im Zoo der Minis in Aue haben Paten. Einige sind prominent, andere einfach nur Tierfreunde. Am Sonntag sind sie in den Tierpark eingeladen gewesen. Unter den Gästen: Schauspielerin Teresa Weißbach.

