Schauspielerin Teresa Weißbach und Kabarettist Gunter Böhnke kommen zu Talkabend nach Bad Schlema

Nach dem Auftakt im vergangenen Jahr lädt Entertainer Beat Toniolo aus der Schweiz jetzt zum zweiten Mal zu einer unterhaltsamen Plauderei ein. Im Hotel am Kurhaus gibt es dazu ein Drei-Gänge-Menü.

Beat Toniolo freut sich auf den Abend mit Schauspielerin Teresa Weißbach und Kabarettist Gunter Böhnke. „Da treffen zwei verschiedene Welten aufeinander“, ist sich der Entertainer aus der Schweiz sicher. Deswegen werde sein Talkabend im Hotel am Kurhaus in Bad Schlema am 23. Februar sicher sehr interessant für die Gäste. Was schon allein...