Für Radwegtunnel unter B 283 im Erzgebirge: 20 Tonnen schwere Teile schweben ein

Sieben Teile bilden die Unterführung des Mulderadweges, die derzeit im Eibenstocker Ortsteil Wolfsgrün entsteht. Doch schon beim ersten Teil mussten die Arbeiten gestoppt werden.

In der Nacht zu Dienstag transportierte ein Tieflader die Tunnelelemente vom Betonwerk an der niederländischen Grenze bis zur Baustelle im Eibenstocker Ortsteil Wolfsgrün. Dort war in den letzten Wochen eine tiefe Baugrube entstanden, die die insgesamt sieben Teile aufnehmen sollte. Jedes hat ein Gewicht von 20 Tonnen. Aneinandergereiht ergeben...