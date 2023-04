Gewaltverbrechen in Aue: Frau tot in Wohnung gefunden

Nichts weist am Sonnabend auf das Familiendrama hin, das sich am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus an der Auerhammer Straße in Aue-Bad Schlema zugetragen hat. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen sollen eine 34-Jährige und ihr Ehemann in einen Streit geraten sein. Der 48-Jährige verletzte seine Frau dabei tödlich. Zu Einzelheiten hielt...