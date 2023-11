Kultband Saitensprung aus dem Erzgebirge gibt ihr letztes Konzert

Nach 40 Jahren haben sich die Musiker von Saitensprung von der Bühne verabschiedet. Im Kulturhaus in Lauter war zu ihrem letzten gemeinsamen Auftritt der Saal proppevoll.

Anstehen im Treppenhaus. Am Einlass einen Stempel auf den Handrücken bekommen. Im Saal angekommen, Ausschau nach bekannten Gesichtern halten. Bei denen, die am Samstagabend das letzte Konzert von Saitensprung im Kulturhaus Lauter ansteuerten, weckte das alles Erinnerungen an die Zeit, als die Band aus dem Erzgebirge gegründet wurde und sie...