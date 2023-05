Kulturhauptstadt 2025: Schneeberger Studenten entwerfen passende Schleife zur Apfelbaum-Parade

Martha Claußner und Hannah Bayer studieren an der Fakultät für Angewandte Kunst in Schneeberg. Die beiden haben an einem Workshop teilgenommen, bei dem Ideen für eines der großen Projekte der Kulturhauptstadt 2025, die Europäische Parade der Apfelbäume "We Parapom!" entwickelt werden sollten. Konkret ging es um die Markierung der Apfelbäume, die...