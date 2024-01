Kurze Silvesternacht für Feuerwehren im Erzgebirge

In Schneeberg brannte schon wenige Minuten nach dem Jahreswechsel Stroh in einem Schuppen, in Aue sorgte ein brennender Papiercontainer für den ersten Einsatz der örtlichen Brandbekämpfer.

Nur etwa 40 Minuten nach dem Jahreswechsel sind die Feuerwehren aus Schneeberg, Bad Schlema und Zschorlau schon zu ihrem ersten Einsatz im neuen Jahr gerufen worden. Von der Großen Badergasse in Schneeberg war ein Entstehungsbrand in einem Schuppen mit Stroh gemeldet worden. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte Schlimmeres...