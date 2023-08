McDonalds-Menü als Dank: DRK will Erzgebirgern das Blutspenden schmackhaft machen

Mit einer nicht alltäglichen Aktion will das Deutsche Rote Kreuz (DRK) den Erzgebirgern das Blutspenden schmackhaft machen. Wer sich zu einer Spende bereit erklärt, der erhält als Dank einen Gutschein für ein McDonalds-Menü in der Größe Small. Und zwar am 17. August in der Filiale der Fast-Food-Kette in Aue.