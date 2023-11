Mit ihren Historienromanen begeistern sie ein Millionenpublikum: Autoren der „Wanderhure“ stellen im Erzgebirge ihr neues Buch vor

Schon vor einer Woche war der Höhepunkt der 21. Lößnitzer Literaturtage ausverkauft. 103 Zuhörer klebten am Sonnabend Erfolgsautorin Iny Lorentz an den Lippen. Dieser Besuch könnte Folgen haben.

Vielleicht taucht Lößnitz in einem ihrer nächsten Bestseller auf. „So unwahrscheinlich ist das nicht“, gestand Iny Klocke am Sonnabend im Bürgerhaus der Stadt und schmunzelte vielversprechend. „Denn unsere vielen Reisen sind für uns eine wichtige Inspiration“, so die Mittsiebzigerin, die unter dem Pseudonym Iny Lorentz mit ihrem Mann...