Wie die Lößnitzer Bibliothekschefin Iny Lorentz ins Erzgebirge holte

Um Bücher populär zu machen, lässt sich Cordula Kirsch einiges einfallen. Jetzt hat sie ein Bestseller-Autorenpaar für die Literaturtage der Stadt gewonnen. Wie hat sie das bloß wieder gemacht?

Im Lößnitzer Bürgerhaus müssen sie am Samstag zusätzliche Stühle in den Saal räumen, weil so viele Leute dabei sein wollen, wenn Iny Klocke und Elmar Wohlrath aus ihrem neuen Roman „Die junge Wanderhure“ lesen. Der Auftritt des Autorenehepaars – besser bekannt unter seinem gemeinsamen Pseudonym Iny Lorentz – ist der Höhepunkt der...