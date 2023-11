Nach Anzeigen von vermeintlich getäuschten Senioren im Erzgebirge: Gericht spricht Firmenchefs frei

Eine Frau und ein Mann standen jetzt in Aue vor Gericht. Ziel ihrer Firma war es vor allem, Telefonverträge zu vertreiben an meist ältere Menschen. Einige witterten Betrug und stellten Anzeige. Doch in der Verhandlung wendete sich das Blatt.

Vom Vorwurf des Betrugs hat das Amtsgericht Aue dieser Tage einen Mann und eine Frau freigesprochen. Laut Staatsanwaltschaft sollen die beiden mit ihrer gemeinsamen Firma in einer Zeitspanne von etwa zwei Jahren in mehreren Fällen vor allem ältere Menschen beim Vertrieb von Telefonverträgen getäuscht haben. Dabei sei es einerseits um die...