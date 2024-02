Nach Brandanschlag auf Bauernhof im Erzgebirge startet eine weitere Solidaritätsaktion

An der Raststätte „Waldhummel“ bei Stützengrün wollen sich am Donnerstagabend Unterstützer zu einem Mahnfeuer versammeln.

An der Raststätte „Waldhummel“ bei Stützengrün soll am Donnerstagabend, 19 Uhr, ein Mahnfeuer für die Opfer des Brandanschlags in Oelsnitz/E. stattfinden. „Wir wollen Solidarität mit den betroffenen Landwirten zeigen und Spenden sammeln“, sagt Kerstin Leistner, die Geschäftsführerin des Imbissbetriebs. Sie erwartet circa 600...