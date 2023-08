Nach Feuerwehrunglück im Erzgebirge: Stadtwehr nicht mehr einsatzbereit - Wie es jetzt weitergeht

Das Feuerwehrauto, das am Montag in einen Unfall verwickelt war, ist Totalschaden. Die Kameraden, die verletzt wurden, kehren vorerst nicht in ihren freiwilligen Dienst zurück. Was aber, wenn es nun brennt in Eibenstock?

