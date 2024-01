Nach vierjähriger Zwangspause: Diese Züchter im Erzgebirge dürfen wieder edles Rassegeflügel zeigen

Die Rassegeflügelzüchter aus Schneeberg-Griesbach laden für das Wochenende zu ihrer Schau ein. Rund 160 Hühner, Zwerghühner und Tauben werden gezeigt.

Nach vier Jahren Pause zieht dieses Wochenende in der Gaststätte „Goldene Höhe“ in Schneeberg-Griesbach wieder edles Federvieh die Blicke der Besucher auf sich. Die letzte Ausstellung fand 2020 statt. „Danach verhinderten dies Corona beziehungsweise die Bestimmungen aufgrund von Vogelgrippe“, so der Vereinsvorsitzende Ronny Schott. Die...