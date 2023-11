Neue Pläne für Geothermie im Erzgebirge

Die Stadtwerke Schneeberg wollen ein Tiefengeothermie-Kraftwerk bauen. Die Erstellung einer Machbarkeitsstudie ist dazu der erste Schritt.

Das Thema Tiefengeothermie ist in Schneeberg wieder aktuell. Bereits 2010 hatten die Stadtwerke der Bergstadt ein Interesse am Bau eines Tiefengeothermie-Kraftwerkes. Doch ein Forschungsprojekt wurde aufgrund zu hoher Kosten eingestellt. Die Idee, durch Geothermie die Bergstadt mit Energie zu versorgen, blieb. So wurde auf kommunaler Ebene...