Noch 100 Tage bis zum Tag der Sachsen in Aue: Was Besucher jetzt schon über die XXL-Fete wissen müssen

Es soll eine Feier werden, wie sie Aue noch nicht erlebt hat. Heute in 100 Tagen steigt in der Stadt mit dem Tag der Sachsen das größte Volksfest im Freistaat. Vom 1. bis 3. September werden Zehntausende Besucher erwartet. Veranstaltungshöhepunkte, Sperrungen, Großparkplätze : Was schon feststeht und was nicht - "Freie Presse" fasst den aktuellen...