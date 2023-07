Ölige Altlast aus Betriebsgraben: Talsperre Eibenstock schrammte an Havarie vorbei

Seit fast drei Jahren ruhen die Bauarbeiten an der Ufermauer des Dorfbachs in Schönheide. Der dort 2013 eingetretene Hochwasserschaden sollte schon lange behoben sein. Wie sich jetzt abzeichnet, werden sich die Bauarbeiten weiter verzögern. Das ist ärgerlich, doch viel schlimmer ist das, was sich dort vor drei Jahren ereignete.