Pkw auf beschranktem Klinikparkplatz in Aue zerkratzt

Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Diese wurde zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen verübt.

Aue-Bad Schlema.

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen vergangener Woche haben Unbekannte einen auf einem beschrankten Klinikparkplatz an der Auer Gartenstraße abgestellten Pkw Mercedes mit einem Gegenstand zerkratzt. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, insbesondere Besucher und Mitarbeiter der Klinik, die auf dem Parkplatz Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03771 120 an die Ermittler des Polizeireviers Aue zu wenden, heißt es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Chemnitz vom Dienstag. (mb)