Polizisten trainieren in Aue angenommenen Amoklauf

Aufmerksame Passanten haben am Mittwoch eine Übung von verschiedenen Einsatzkräften mitten in Aue verfolgen können. In der Innenstadt in der Nähe des Bahnhofs trainierten Polizisten aus den Revieren Aue, Annaberg, Marienberg und Stollberg sowie das DRK das Zusammenspiel bei größeren Einsatzlagen. Wie wichtig eine gute Zusammenarbeit ist,...