Reitverein im Erzgebirge richtet erstmals in Sachsen Hobby-Horse-Turnier aus

Mit dem alten Steckenpferdspiel hat Hobby Horsing nur wenig zu tun. Bei der neuen Trendsportart sind bei Dressur und Springen Konzentration und Ausdauer gefragt. Jetzt steigt erstmals ein Turnier im Erzgebirge.

Rocky Diamant hat Zaumzeug, eine Stallbox und eine Decke. Nur einen Sattel braucht dieses Pferd nicht. Denn sein Kopf endet in einem Stecken, den sich seine Besitzerin Lotta zwischen die Beine klemmt. Rocky Diamant ist ein Hobby Horse, auf Deutsch ein Steckenpferd. Mit ihm will Lotta beim Sächsischen Hobby-Horse-Turnier starten, das am 4....