Rennrad-Abenteuer im Erzgebirge: Mit Ex-Radprofis Olaf Ludwig und Mario Kummer auf Tour

Bei einem Bier saßen die beiden ehemaligen Radprofis Olaf Ludwig und Mario Kummer am Donnerstag im Restaurant Beatus in Bad Schlema. Sie werteten die erste Rennradtour zu Skisprunglegende Jens Weißflog nach Oberwiesenthal aus und bastelten gedanklich an der zweiten Runde. Ins Vogtland ging es am Freitag mit den elf Teilnehmern ihres Radcamps....