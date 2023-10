Singen bei Florian Silbereisen: Erzgebirger planen Auftritt in ARD-Show

Die Frauen und Männer vom Backverein in Bad Schlema backen in ihrer Freizeit gemeinsam. Nun wollen sie auch als Chor gemeinsam auftreten. Und das mit Promis in einer Adventsshow um Florian Silbereisen.

Jetzt gehen die Bäcker noch unter die Sänger! Gemeint ist der Backhausverein Bad Schlema, der sich um den Auftritt in der Sendung "Das große Adventsliedersingen" der ARD mit Florian Silbereisen in der Adventszeit bewirbt. Das Bewerbervideo hat Mario Unger-Reißmann, der gleich um die Ecke vom Backhaus in Bad Schlema wohnt und als Moderator des...