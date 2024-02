Tourismus und Wald - geht das? Forstleute wollen in Eibenstock mit Bürgern ins Gespräch kommen

Der Wald wird bewirtschaftet, die Spuren sind oft ersichtlich. Der Wald wird aber auch touristisch genutzt. Wie passt das zusammen?

Sachsenforst im Dialog heißt es am Freitag, 18 Uhr im Kulturzentrum Eibenstock. Das Gesprächsformat gibt es schon eine Zeit lang, zum ersten Mal findet es aber in dieser Form in Eibenstock statt. Es geht um die touristische Nutzung des Waldes. „Gemeinsam wollen wir diskutieren, wie eine nachhaltige touristische Nutzung des Waldes gestaltet...